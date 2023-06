Ciao Michele, storico massaggiatore dell’Olympia con il granata tatuato sulla pelle

Agnone calcistica in lutto. Se n’è andato lo storico massaggiatore (un tempo si chiamava così) e magazziniere dell’Olympia Agnonese, Michele Guerrizio. Aveva 85 anni e sin dalla nascita del club granata, datata 1967, ha fatto parte del sodalizio. Solo il 24 marzo scorso ha partecipato alla reunion dei calciatori che a cavallo degli anni ’80 e ’90 hanno vestito il granata, colore che aveva tatuato sulla pelle. In molti lo ricordano nel video dell’inno dei Grifoni realizzato per la promozione in serie D mentre, nel rione la Ripa, improvvisa un simpatico balletto.

Ma Guerrizio è stato anche un validissimo infermiere dell’ospedale Caracciolo di Agnone dove ha lavorato per tantissimi anni. Nel febbraio del 2017 rilasciò una intervista al nostro collega Italo Marinelli dove raccontava la sua vita, gli aneddoti, le vittorie esaltanti, la passione di dirigenti esemplari che hanno contribuito a far grande il nome dell’Olympia. Con la sua scomparsa Agnone perde un pezzo di storia calcistica incancellabile. Alla moglie, ai figli l’abbraccio commosso della redazione de l’Eco online. Ciao baffo, non ti dimenticheremo! L’ultimo saluto a Michele sarà dato questa mattina alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli della cittadina altomolisana.