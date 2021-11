Cinghiali, Uncem: «Alle Regioni la tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori»

«Trasferire integralmente alle Regioni che sopportano gli oneri della gestione della fauna selvatica tutti i proventi che attualmente vengono introitati dallo Stato per l’attività venatoria esercitata sul territorio». E’ la proposta formulata dall’Uncem, per bocca del suo presidente nazionale Marco Bussone. Si tratta della famosa tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori allo Stato per potere essere legittimati ad esercitare la caccia e prelevare selvaggina che è un bene indisponibile dello Stato.

