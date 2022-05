Cinquanta candeline per Romolo, carissimi auguri dalla famiglia e dai colleghi di lavoro

Un messaggio speciale per Romolo Patriarca, che oggi spegne cinquanta candeline, arriva dai suoi affetti più cari e dai suoi colleghi e amici di lavoro. «Buon cinquantesimo compleanno Romolo! Un traguardo molto importante. Tanti auguri a te che sei una persona dall’animo nobile e dal cuore grande. In qualsiasi momento, per qualsiasi situazione ci sei sempre per tutti. Un pozzo inesauribile di soluzioni per qualsiasi cosa. Purtroppo la vita ti ha messo di fronte ad ostacoli enormi, ma come un grande guerriero ti sei sempre rialzato, nonostante tutto, e hai continuato a combattere. Ti auguriamo il meglio che la vita possa offrire, con grande affetto. La tua famiglia e i tuoi colleghi di lavoro».

Correlati