Cinquantenne ubriaco colto alla guida dell’auto, mezzo sequestrato

I controlli dei Carabinieri della compagnia di Larino hanno interessato, in questi giorni, la circolazione stradale, con numerose infrazioni al Codice della Strada rilevate e multe salatissime a indisciplinati automobilisti. Prosegue, infatti l’azione di contrasto tesa ad una maggiore sicurezza su tutte le arterie del territorio, con un’incisiva azione di contrasto soprattutto all’abuso delle sostanze alcoliche da parte di chi si pone alla guida purtroppo dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. I militari, infatti, hanno sottoposto numerose persone al controllo dell’etilometro e nei guai è finito anche un cinquantenne. L’automobilista, infatti, è risultato positivo alla verifica dei militari poiché riscontrato con un tasso alcolico ben oltre la soglia prevista. Per lui, oltra ad una sanzione salatissima, è scattato anche il sequestro dell’autovettura che, con le nuove normative in tema di prevenzione stradale, prevedono anche la confisca del veicolo che diventa, al termine dell’iter amministrativo di proprietà dello Stato.

Sanzioni per oltre mille euro in un solo giorno concludono il bilancio di questi ultimi controlli nel Basso Molise, che proseguiranno sul territorio per una maggiore sicurezza di tutti sulle strade.

