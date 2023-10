Clandestino afgano nascosto dentro un furgone si introduce nella ex Sevel, preso in consegna dai Carabinieri

Un immigrato clandestino è stato trovato all’interno di un cassone di un mezzo pesante nel pomeriggio del 5 ottobre scorso. La scoperta è avvenuta all’interno dello stabilimento Stellantis Europe S.p.a in frazione Saletti di Atessa, quando, all’apertura del cassone del mezzo, l’autista e il personale dell’azienda addetto allo scarico merci si sono trovati davanti un giovane uomo.

Sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Atessa che ha preso in consegna il clandestino che si mostrava in buone condizioni di salute. L’immigrato, che stando al documento che aveva al seguito e sul quale sono in corso accertamenti per verificarne l’autenticità, sarebbe un cittadino afghano di 32 anni proveniente da Kabul, secondo la versione data dal conducente serbo sarebbe salito furtivamente sul veicolo nella tratta dalla Serbia alla dogana di Trieste.

Il clandestino, dopo essere stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici, è stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione della Questura di Chieti per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di immigrazione.