Cluster spento, nessun positivo: Belmonte torna covid free

«Si comunica alla cittadinanza che ad oggi nel nostro paese non esistono contagiati; pertanto siamo ritornati Covid free». E’ l’annuncio che campeggia sulla pagina social del Comune di Belmonte del Sannio. Un piccolo cluster, nelle scorse settimane, ha fatto ripiombare la piccola comunità nella paura e nelle rigide ristrettezze imposte dalla pandemia da Covid19. L’immediata individuazione dei positivi e le misure di isolamento poste in essere dalle autorità sanitarie e locali hanno prodotto i loro effetti impedendo la circolazione del contagio e spegnendo, di fatto, il focolaio attivo in paese. Belmonte si affaccia alla stagione estiva senza alcun positivo attivo, Comune Covid free appunto.

«Tuttavia, – precisa la sindaca Anita Di Primio – ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia e, pertanto, invitiamo tutti i cittadini a continuare ad osservare scrupolosamente ogni misura precauzionale volta ad evitare situazioni di contagio. Tutti insieme ce la faremo». E dunque distanziamento, evitare assembramenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree, la detersione e disinfezione frequente delle mani e la partecipazione massiccia e senza alcun timore alla campagna vaccinale. Queste le raccomandazioni ai cittadini di Belmonte da parte del sindaco Di Primio e di tutta l’amministrazione comunale.