Sentieri natura e impianti sportivi, Pietrabbondante verso la normalità

«Questa mattina grazie ai nostri amici Simone e Gianluca Minichiello abbiamo sistemato il manto erboso del nostro campo sportivo. Grazie di cuore per il loro contributo». E’ quanto dichiara alla stampa il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo. In qualche modo, dunque, dopo la lunga parentesi pandemica, che non ha fatto altro che acuire l’isolamento territoriale, sociale e culturale, oltre che economico, dell’Alto Molise, il territorio comincia ad organizzarsi per non farsi trovare impreparato all’appuntamento con l’estate. Accogliere i turisti, in sicurezza rispetto al Covid, ma anche offrendo loro servizi e strutture fruibili. In questo filone di intervento si inserisce anche il ripristino della normalità nel campo sportivo del paese. «Nei giorni scorsi – spiega ancora il primo cittadino – abbiamo avuto la possibilità di far ripulire tutti i percorsi naturalistici nella nostra pineta e nella zona delle Morge. Tutto si sta mettendo in ordine per essere fruito da tutti coloro che vivono nel nostro paese o da chi ci onorerà della propria visita. Qui nel nostro Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra».

