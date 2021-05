Imprenditoria giovanile, l’Alto Molise punta sull’agricoltura: contributi a fondo perduto

L’amministrazione comunale di Agnone promuove l’iniziativa dell’ente ISMEA denominata “Più Impresa – Imprenditoria giovanile in agricoltura“. «Il servizio – spiegano dagli uffici del Municipio – mira a favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani con l’estensione, sull’intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile». La spiccata vocazione agricola e zootecnica dell’Alto Molise, dunque, potrebbe beneficiare di queste misure tese ad apportare nuove risorse umane giovani nel settore. I finanziamenti riguarderanno progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo. «Il servizio – precisano dal Comune – si rivolge esclusivamente a micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, con i seguenti requisiti: subentro, cioè imprese agricole costituite da non più di sei mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; ampliamento, ovvero imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane». Il portale d’accesso dedicato e tutte le altre informazioni a riguardo sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3fioHWv.

