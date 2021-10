Cocaina a bordo, denunciato un 29enne molisano

Lungo una strada interpoderale alla periferia di Campomarino (CB), i militari del locale Comando Arma hanno fermato

un’autovettura condotta da un 29enne originario di Larino (CB), già titolare di precedenti di polizia. Lo stesso, al momento del controllo, appariva molto agitato e non in grado di giustificare la sua presenza sul posto; pertanto gli operanti decidevano di approfondire ulteriormente gli accertamenti procedendo altresì a perquisizione personale e veicolare sul posto, nel corso della quale rinvenivano addosso all’uomo 3 involucri in cellophane contenenti complessivi grammi 3 circa di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione di residenza dello stesso, si concludeva invece con esito negativo, non consentendo di rinvenire ulteriori elementi utili. Pertanto, alla luce di quanto appurato, la sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro penale in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato, mentre il 29enne veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Proseguiranno diuturnamente anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, le incisive attività di controllo da parte della Compagnia di Termoli, allo scopo di preservare efficacemente e senza soluzione di continuità l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio.