Cocaina ed hashish spacciate al bar, molisano finisce in manette

«Gentilmente, un caffè ed una bustina di coca». Era forse questa la richiesta che alcuni “particolari” avventori avanzavano al banco del Bar “HONKY TONK”, situato sul Viale Margherita di Guglionesi (CB). Ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Termoli, proseguendo nelle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, durante una perquisizione hanno proceduto al sequestro di un discreto quantitativo di dosi di cocaina ed hashish nonché di un bilancino di precisione, trovati in possesso del cinquantaduenne gestore del predetto esercizio commerciale, già noto alle Forze di Polizia.



L’uomo è stato così condotto nella Caserma dei Carabinieri di Via Brasile per gli ulteriori accertamenti, al termine dei quali, è stato tratto in arresto per essere, successivamente, associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Quest’ultimo arresto e sequestro di sostanze stupefacenti corrobora ancora una volta, l’incessante azione di contrasto posta in essere dai Carabinieri delle Provincia di Campobasso volta a porre fine a questo abietto “mercato di morte”.