Cocaina nascosta negli slip, 40enne in manette nel Chietino

Neanche le elevate ed asfissianti temperature di questo ultimo periodo sono riuscite a fermare l’operato degli uomini dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa nel NOR della Compagnia Carabinieri di Lanciano coordinati dal Ten. Giuseppe Nestola, i quali, con impegno e dedizione hanno messo in atto una serie di attività di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Ed è proprio in questo contesto che, a seguito di una attenta attività di accertamenti e controlli che ha permesso ai militari di procedere alla individuazione di una autovettura che, uscita dal casello autostradale di Lanciano era diretta alla volta del centro frentano.

La guida elevata e il successivo stato di agitazione del conducente, da solo all’interno della propria autovettura, ha indotto gli stessi, dopo il fermo del veicolo, a procedere ad una minuziosa e dettagliata perquisizione personale e veicolare rinvenendo così all’interno dello slip del soggetto una bustina trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 70 gr. Per tale motivo un uomo di anni 40 lancianese di origini dominicane veniva tratto in arresto e, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, posto agli arresti domiciliari a disposizione della competente A.G.