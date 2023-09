Colpaccio della scuola calcio di Agnone: ottenuta l’affiliazione al Sassuolo calcio

Una ne pensa e cento ne fa. Stiamo parlando del responsabile della scuola calcio dell’Agnonese, l’inossidabile Fernando Sica, per tutti il “Professore”, che porta a casa un primo ed importante risultato per il mondo sportivo dell’Alto Molise. Un lavoro di squadra, portato a termine grazie a tutta la dirigenza dell’Agnonese. Sica, infatti, è riuscito ad attivare una prestigiosa affiliazione con il Sassuolo Calcio, squadra che milita nel campionato di calcio della serie A, aderendo al progetto “Generazione S“.

Il responsabile del settore giovanile dell’Agnonese ha siglato, insieme ai dirigenti del Sassuolo, la “Carta dei Valori”, costituita dall’insieme dei diritti, doveri e responsabilità il cui «rispetto è essenziale per il corretto svolgimento dell’attività sportiva e per il buon funzionamento della gestione della società nel complesso». Le parole d’ordine sono correttezza, imparzialità, trasparenza dell’informazione, responsabilità e impegno sociale.

Il calcio è integrazione e solidarietà, punti nodali dell’azione della scuola calcio di Agnone

«Ogni attività deve essere gestita con onestà, moralità e correttezza; – si legge nel documento sottoscritto – E’ assolutamente deprecabile ogni forma di discriminazione. E la società sportiva deve essere consapevole dell’importanza sociale dello sport».

«Il Sassuolo Calcio e anche l’Agnonese, in particolare il settore giovanile, – spiega Fernando Sica – sono fermamente convinte della funzione sociale dello sport e considerano il gioco del calcio come uno strumento di formazione, educazione ed aggregazione per gli atleti di tutte le età che si avvicinano a tale disciplina sportiva. La conoscenza e il rispetto dei principi etici da parte di tutti i tesserati, le famiglie, i dirigenti, gli allenatori e i collaboratori sono alla base del lavoro che viene svolto con un elevato standard di professionalità riconducibile alla società e degli obiettivi che vengono perseguiti».

Il documento di affiliazione, siglato nei giorni scorsi, porta la firma di Giovanni Carnevali per il Sassuolo Calcio, di Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile e dell’affiliata Polisportiva Agnonese. «L’affiliazione con il Sassuolo calcio, – aggiunge Sica – prevede anche tre incontri, presso il “Civitelle” di Agnone, con i tecnici della blasonata società di calcio della massima serie. Inoltre ci sarà la possibilità, per i nostri ragazzi, di essere visionati dagli osservatori del Sassuolo, sia qui ad Agnone che presso il “Mapei Center” di Sassuolo. Previste alcune giornate di formazione specifica per i portieri, come anche la possibilità di assistere agli allenamenti della prima squadra del Sassuolo, di entrare in campo, mano nella mano, con i calciatori professionisti in una partita della Serie A Tim e di partecipare alla festa della “Generazione S” presso il Mapei Stadium».