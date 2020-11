Colpito durante una braccata al cinghiale, muore un uomo di 72anni

Sarebbe stato attinto al torace da un colpo esploso da un cacciatore impegnato in una battuta al cinghiale l’uomo rimasto vittima di un incidente di caccia nel primo pomeriggio di oggi.

L’episodio di cronaca è avvenuto sul territorio comunale di Gessopalena, in località Cocciole, dove appunto era in corso una regolare battuta di caccia al cinghiale. L’uomo, A.D.G., classe 1948, residente a Perano, un noto cacciatore, da qualche anno non aveva più la licenza di caccia, dunque presumibilmente non stava partecipando alla battuta di caccia al cinghiale in corso. Non è chiaro nemmeno perché si trovasse in quel luogo in quel momento. Anche se dalle prime ricostruzioni pare fosse distante dal luogo della braccata. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, tuttavia, l’uomo è stato colpito da un proiettile di arma da fuoco, un fucile calibro 12, che non gli ha lasciato scampo. Non è ancora certo se si è trattato di una palla singola (palla slug, ndr) o di piombo spezzato. Sul posto è sopraggiunto il medico legale su richiesta dei Carabinieri dipendenti della compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando. Come da prassi i militari hanno posto sotto sequestro tutte le armi dei presenti, anche se pare sia chiara la dinamica colposa del sinistro. Per la salma dell’uomo, che aveva due figlie, è stata disposta l’autopsia.

foto di repertorio