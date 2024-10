Colto sul fatto mentre spaccia eroina, spacciatore 59enne arrestato dai Carabinieri

Sulmona – Nella serata di ieri, i militari dell’Arma erano impegnati a controllare più fronti del territorio dell’aquilano. Questa volta le attenzioni investigative sono state riversate nei confronti di un 59enne, residente in un comune della Valle Peligna, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di eroina a un 51enne del luogo, in pieno centro storico. Allo scambio assistono i carabinieri del nucleo operativo e della stazione, che lo arrestano per spaccio di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare, scattata subito dopo il fermo, ha arricchito gli elementi probatori a carico dell’arrestato. In casa sono state ritrovate altre dosi di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. Il tutto sottoposto a sequestro insieme alla somma contante di poche decine di euro, ritenuta provento dello spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno alla procura della Repubblica di Sulmona, l’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’acquirente della sostanza è stato, invece, segnalato quale assuntore alla prefettura dell’Aquila.