Ruba un furgone, poi un’auto, ma i Carabinieri lo inseguono e lo arrestano

Castel di Sangro (AQ) – Un giovane 24enne ruba prima un furgone e poi una macchina e scappa. Sulle sue tracce i carabinieri, che lo arrestano in Alto Sangro dopo un rocambolesco inseguimento.

I fatti si concretizzano nella serata di ieri quando l’uomo ruba un furgone a Pratola Peligna, approfittando di una momentanea distrazione dell’autista del mezzo, intento a svolgere l’attività lavorativa. Da qui le ricerche diramate dalle centrali operative su tutto il territorio peligno e sangrino.

Il 24enne, dopo un primo avvistamento nei pressi di Castel di Sangro, sfugge all’alt della pattuglia e, percorso qualche chilometro ad alta velocità, abbandona il mezzo e prosegue a piedi la fuga facendo perdere le sue tracce. Più tardi nel centro abitato di Barrea, il fuggitivo, non contento delle malefatte, riesce a impossessarsi di una fiat punto lasciata in sosta dal proprietario e sfreccia per le strade dell’alto Sangro a bordo dell’auto.

Questa volta, però, non c’è stato scampo. Subito intercettato dalle pattuglie tenta nuovamente la fuga, ma viene bloccato e arrestato dai militari della stazione di Pescasseroli e del nucleo radiomobile di Castel di Sangro. L’uomo, dopo il rituale avviso alla Procura della Repubblica di Sulmona, è stato trasferito nel carcere peligno. Dovrà rispondere dei reati di furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.