“Come Un Vento All’improvviso”, il romanzo di Lorella Del Gesso che aiuta il gattile di Vallemiano

Per Zeffiro, l’abbandono su una strada ripida in un piccolo borgo alla vigilia di un caldo ferragosto è una momentanea disavventura che si trasformerà in una nuova opportunità di vita, libera e soddisfacente.

Una ragazza che ama gli animali sarà disposta ad essere la sua nuova padrona, mentre l’incontro con Pilar, un certosino amabile e intelligente, cambierà davvero in meglio le sue giornate. Pilar, infatti, sarà pronta ad essere per lui quella madre da cui è stato separato troppo presto, gli darà istruzione ed educazione e gli farà accantonare le brutture vissute fino a quel momento, prima in un angusto, fetido negozio di animali e poi con la famiglia umana che non ci ha messo molto a sbarazzarsi di lui solo per una banale vacanza estiva. Dal contatto quotidiano con lei, Zeffiro trarrà insegnamenti e preziose lezioni di vita, apprenderà tecniche di caccia e di galateo che gli consentiranno di crescere davvero e in ogni senso.

Altri gatti si aggiungeranno rapidamente alla lista dei suoi amici (con cui farà allegre scorribande nei campi tutt’intorno avendo modo di poter apprezzare appieno la libertà): Ezechiele, Even , Paride, Ellen, ma soprattutto la bella e giovanissima Artemisia… E a Zeffiro basterà uno sguardo per provare dentro al cuore i brividi d’amore. Un amore sconfinato, come pochi altri al mondo.

Sono questi i contenuti del romanzo “Come Un Vento All’improvviso“, Accornero Edizioni, scritto da Lorella Del Gesso, scrittrice molisana di Mafalda (CB).

Ironico, divertente, entusiasmante ed esilarante, “Come Un Vento All’improvviso” coinvolge, cattura e tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Tratto nel suo incipit da una storia vera, l’intera affabulazione è un connubio dove realtà e fantasia si stringono in un abbraccio saldo, sorprendente.