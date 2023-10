Libertà di pensiero e di espressione, ma solo se piace al Pd. Il partito “democratico” contro la presentazione del libro di Vannacci in Comune

«Sosteniamo l’iniziativa di protesta delle realtà associative che il 13 ottobre manifesteranno davanti al Comune di Pescara il dissenso per la presentazione del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci. Sosteniamo le iniziative analoghe, a cominciare naturalmente dal sit – in promosso il 14 ottobre dai Giovani Democratici a Canosa Sannita». Lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito democratico abruzzese.

Marinelli prosegue: «Come scrivono le promotrici e i promotori del sit – in del 13 ottobre, la libertà di espressione deve essere difesa e a tutti i costi tutelata, ma non può e non deve essere veicolo di messaggi di odio, offensivi, discriminatori e antidemocratici, di cui il libro di Vannacci è colmo. Un principio che vale evidentemente ancora di più nei luoghi delle istituzioni e quindi dei cittadini, come la Sala consiliare del Comune di Pescara».