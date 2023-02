Un chilo di droga a bordo dell’auto: coppia di “corrieri” finisce dietro le sbarre

I Carabinieri di Campobasso, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di approfonditi controlli a carico di una coppia, un uomo ed una donna incensurati, all’apparenza assolutamente insospettabili, fermati per un normalissimo controllo di polizia nel corso di un posto di controllo, hanno inflitto un altro duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti ed in particolare a quello che rappresenta, con ogni probabilità, il principale canale di approvvigionamento di droga per la regione, quello della vicina provincia foggiana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, che nell’ultimo weekend hanno controllato più di 250 soggetti, si sono imbattuti, ad un certo punto, in una coppia che viaggiava a bordo di un’auto noleggiata proveniente da Foggia; i Carabinieri hanno intuito subito che fosse necessario approfondire il controllo estendendolo anche all’autovettura ed è così che, terminate le operazioni di perquisizioni personali e veicolari, i militari della Benemerita si sono trovati con in mano quasi un kg di sostanza stupefacente, di cui, poco più della metà, di hashish, ed il resto cocaina.

I Controlli, attenti e scrupolosi, permettevano di rinvenire nella disponibilità dei due anche una cospicua somma di denaro contante, quantomeno di dubbia provenienza, anch’essa sottoposta a sequestro e quindi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Campobasso.

L’attività di polizia giudiziaria terminava col sequestro dello stupefacente per le successive analisi di laboratorio e con l’arresto dei due soggetti che, ancorché completamente privi di pregiudizi penali a loro carico, venivano associati nella stessa serata presso le Case Circondariali di Campobasso e Benevento.

Rappresenta oramai una costante sul territorio l’impegno dell’Arma nel contrasto all’uso ed al traffico di sostanze stupefacenti a tutela della collettività, talvolta sostanziatosi con grosse operazione antidroga culminate con decine di arresti, altre con singoli blitz altrettanto funzionali a scardinare un business che, sull’intero territorio nazionale, sembra non essere mai in crisi, non accennando a diminuire la domanda sul territorio.