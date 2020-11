Confermati due alunni covid positivi in un plesso dell’istituto di Castiglione Messer Marino

Risulta confermata la positività al Covid19 per due alunni che frequentano un plesso dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino. In accordo con le autorità sanitarie sono stati attivati tutti i protocolli previsti per quanto riguarda i tracciamenti dei contatti stretti e si passerà subito in modalità didattica a distanza. Il plesso in questione è quello di Roccaspinalveti. Si attende ancora, invece, l’esito dei tamponi di conferma su altri studenti frequentanti il plesso principale di Castiglione.

