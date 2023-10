Confetti rossi per Chiara Palferro neo dottoressa in ‘’Tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro’

Confetti rossi per Chiara Palferro laureatasi all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti in “Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro”. La neo dottoressa ha discusso brillantemente la tesi: “Storia e considerazioni della filiera del latte. La scamorza dell’Alto Vastese”. Relatore il professor Camillo D’Onofrio. A Chiara gli auguri per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono dalla zia Carmela Lemme, dai familiari e amici tutti ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

