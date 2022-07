Congresso scientifico: chirurghi, ortopedici e radiologi a confronto all’Italo Argentino

Si è tenuto ieri, presso il teatro Italo-Argentino il convegno medico su ‘La spalla…Ortopedico versus Radiologo’ organizzato dal chirurgo – ortopedico Andrea De Vita. L’evento è stato patrocinatodalla ‘Siagascot’, società scientifica che vede lo specialista agnonese delegato regionale per il Molise.

Numerosi i relatori tra cui il presidente della Siagascot, Giovanni Di Giacomo, con il quale De Vita collabora, da oltre venti anni, nella clinica ‘Concordia Hospital’ di Roma. Il seminario inoltre ha visto la presenza di importanti relatori quali Michele Barrassi, Enzo Bianchi, Alberto Costantini, Giovanni Di Giacomo, Gianni Di Pilla, Pierandrea Giuliani, Pancrazio La Foresta e Marcello Zappia. Al termine del convegno tour degli ospiti presso la Pontificia fonderia Marinelli e la biblioteca Comunale-Labanca di Palazzo San Francesco.

“Il convegno dell’Italo Argentino ha riscosso un buon successo in termini di presenze degli addetti ai lavori che hanno sviscerato tematiche e problematiche del campo ortopedico e in quello della diagnosi. Al tempo stesso sono state fornite ottime indicazioni su come affrontarle – ha dichiarato De Vita -. L’augurio – ha concluso lo specialista di origini altomolisane – è di riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno”. (serivizio video tratto da Telemolise)