Consumano all’interno del locale, sanzionati quattro persone e due esercenti

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, in occasione delle “riaperture”, hanno intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e delle norme di circolazione stradale.

In tale ambito i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno sanzionato quattro persone sorprese a consumare bevande e cibi all’interno dei locali, in violazione della disposizione normativa che prevede la possibilità di esercitare i servizi di ristorazione solo all’aperto. Sanzionati per la stessa violazione anche due esercizi pubblici, e per uno di questi è scattata anche la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio pubblico per giorni due poiché è stata riscontrata una mancata predisposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione.

