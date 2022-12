Controlli antidroga a scuola nel Chietino: il cane Ayrton scova uno spinello nello zaino e hashish in bagno

Il personale del commissariato di Lanciano, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Pescara, ha effettuato dei controlli presso un istituto scolastico cittadino, ispezionando le aule e controllando decine di studenti alla presenza degli insegnanti. Un diciassettenne è stato trovato in possesso di uno spinello. E’ stato il cane poliziotto Ayrton a fiutare nello zaino del ragazzo la sostanza stupefacente. In bagno, invece, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 2,3 grammi di hashish. Il minore è stato segnalato alla Prefettura di Chieti quale assuntore di droghe. I controlli della Polizia andranno avanti anche in altri istituti scolastici della provincia, come disposto dal Questore di Chieti, Francesco De Cicco.

Correlati