Coppa Molise: un super Colato trascina gli Allievi negli ottavi di finale

Un superlativo Colato trascina i ragazzi di mister Dell’Oglio, categoria Allievi, negli ottavi di finale di “Coppa Molise” battendo con netto punteggio di 7-0 i pari età della Turris di Santa Croce. «Una partita ben giocata dai ragazzi dell’Olympia, – commentano dalla società – con determinazione e concentrazione per arrivare all’obiettivo degli ottavi. Sale subito in cattedra il gioiellino di casa Colato che sbocca il risultato con un eurogol. Oltre a dare un contributo ai suoi pari età, – aggiunge Fernando Sica – sta disputando anche un ottimo campionato di Eccellenza, dove gioca in modo costante e non dimentichiamo le due convocazioni nella nazionale italiana dilettanti under 17 e nella rappresentativa Molise».

Riccardo Colato, attaccante classe 2006

Le altre reti sono state segnate sempre da Colato per altre tre volte poi Saia, Misischia, Fantilli. Soddisfatti mister dell’Oglio e il dirigente responsabile Sica: «La squadra sta crescendo sempre di più».