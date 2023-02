Incendio lungo la provinciale per Castelguidone, sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, lungo la provinciale che risale dalla fondovalle Trigno e conduce all’abitato di Castelguidone. Il primo rogo, secondo quanto riferito dai residenti, già nella serata di ieri. Nel tardo pomeriggio di oggi un’altra segnalazione ai Vigili del fuoco ha fatto scattare l’intervento di una squadra dal distaccamento di Vasto.

Sul posto, al chilometro 16 e 400 della strada provinciale 198, si è portata la pattuglia dei Carabinieri di Schiavi di Abruzzo, al comando del maresciallo Walter Scampamorte. I militari hanno interloquito telefonicamente con i Vigili del fuoco di Vasto e si è optato per l’opportunità di una bonifica, atteso che alcuni alberi secchi, al di sotto della scarpata e della sede stradale, stavano bruciando dall’interno e avrebbero potuto rialimentare le fiamme.

Da Vasto è sopraggiunta una squadra di Vigili del fuoco che ha effettuato le opportune e necessarie operazioni di bonifica. Intanto si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, atteso che l’autocombustione è una pista da escludere alla luce della più elementare logica.