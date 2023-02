Sanità Molise, Giacomo Papa rassegna le dimissioni da sub-commissario

L’avvocato Giacomo Papa rassegna le dimissioni da sub-commissario alla Sanità del Molise. “Avendo registrato nel corso della riunione che si è svolta presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare l’incarico, rassegno le mie dimissioni irrevocabili da sub-commissario per il piano di rientro sanitario della Regione Molise”, spiega in uno treminzito comunicato Papa che ha comunicato la decisione al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Schillaci e Giorgetti e, per conoscenza, al presidente della Regione, Donato Toma. Papa, originario del Beneventano, ma bojanese d’adozione, era succeduto ad Annamaria Tomassella a marzo dello scorso anno.

“Lascio l’incarico – conclude – con la speranza di aver dato un contributo al miglioramento della sanità regionale” ha aggiunto Papa “Ringrazio il presidente Toma per la fiducia accordatami e tutti quelli che hanno lavorato al mio fianco in questi mesi”.