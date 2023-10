Cori offensivi, esplosione di petardi, accensione di fumogeni: otto Daspo per i tifosi molisani

Il Questore di Campobasso ha adottato otto provvedimenti di D.A.S.P.O., per la durata di due anni ciascuno, a carico di altrettante persone residenti nei Comuni di Campomarino e Guglionesi, per i fatti verificatisi in occasione della partita “A.S.D. Campomarino – Real Guglionesi” valevole per il Campionato di Eccellenza Regionale, disputatasi il 30 settembre scorso.

In tale circostanza, infatti, i tifosi delle due squadre si sono resi responsabili, a vario titolo, di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, consistenti in cori offensivi, esplosione di petardi, accensione di fumogeni, lancio violento e reciproco di oggetti, minacce e incitamento a tenere condotte violente ed antisportive.

Al fine di contrastare il fenomeno della violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive ed evitare la reiterazione delle condotte sopra descritte, sono stati, pertanto, avviati nell’immediato gli accertamenti del caso da parte del personale della Divisione Polizia Anticrimine e della D.I.G.O.S. della Questura di Campobasso, in stretta sinergia con la Compagnia Carabinieri di Termoli.

Gli approfondimenti svolti hanno consentito al Questore, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, di emanare 8 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo), ai sensi dell’art. 6 della Legge 13.12.1989 n. 401, per la durata di anni 2, di cui 5 a carico di ultras del Real Guglionesi e 3 nei confronti di ultras dell’ A.S.D. Campomarino. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare gli autori di altre condotte criminose verificatesi sempre in occasione della gara in questione.

L’attività svolta denota l’attenzione che la Questura pone anche alle serie calcistiche minori, al fine di infrenare incipienti fenomeni di violenza tra tifosi e garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive.