Covid, ad Agnone in arrivo 360 dosi di vaccino per over 80 di tutto l’alto Molise

Continua la campagna tamponi sulla popolazione di Agnone. Nella giornata di ieri ne sono stati effettuati circa un centinaio. Si tratta di tamponi molecolari eseguiti dal personale Asrem presso lo Chalet Belsito. Di questi buona parte sono stati fatti su persone presumibilmente guarite. I risultati si conosceranno stasera tramite il consueto bollettino che dirama l’Asrem.

Altra novità è relativa alla campagna vaccinale. Nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) confermata la somministrazione di 360 dosi di vaccino Pfizer agli over 80 dell’intero territorio altomolisano. A coordinare ancora una volta le operazioni a Palazzo San Francesco ci saranno volontari della Protezione civile nonché i medici in pensione Gelsomino De Vita, Giovanni Di Nucci, Piero Pescetelli ai quali si unirà il giovane pediatra, da poco arrivato ad Agnone, Andrei Razvan Botusan. Tutti opereranno su base volontaria. Programmato anche il richiamo che verrà effettuato per fine mese.