Cresce il contagio a Montazzoli: i positivi salgono a undici

«Ho ricevuto comunicazione dal servizio di prevenzione della Asl, della positività al virus Covid-19 di 10 nostri compaesani. Si precisa che dei dieci, sette erano già risultati positivi allo screening di massa effettuato a Montazzoli nei giorni 27 e 28 febbraio. Attualmente i casi positivi nel nostro Comune sono: undici».

Ne dà notizia il sindaco di Montazzoli, Felice Novello.

«Voglio ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale chi ha permesso di effettuare i due giorni di screening a Montazzoli, in particolare il Dott. Luigi De Fanis, il Dott. Fabrizio Cristiano, le infermiere Rosa Checchia e Adelina Di Lallo; Mara Ferrara per l’inserimento sulla piattaforma ASL delle comunicazioni dei dati, tutti i volontari della Protezione civile del nucleo Montazzoli per il preziosissimo aiuto nella gestione delle operazioni. E, non da meno, un ringraziamento di cuore va a tutti i cittadini del nostro paese che hanno partecipato numerosi» chiude il sindaco Novello.