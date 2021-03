Covid: morte Domenico Di Nucci, il cordoglio di Greco, e dei sindaci Saia e Paglione

Si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Di Nucci, morto ieri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso a causa del Covid.

“Agnone e tutto l’Alto Molise salutano commossi Domenico di Nucci – scrive il consigliere regionale Andrea Greco -. L’ora più buia per questa comunità, la morsa di questa maledetta pandemia porta con sé non uomini, ma pezzi di storia di questo territorio. La cosa che più fa male è non poter abbracciare Danilo e tutta la famiglia, a cui porgo le mie più sentite condoglianze. Quando lo incontravo Mimmo mi diceva sempre di non mollare. Grazie per tutto quello che hai dato a questa comunità”.

“Ci lascia un nostro illustre concittadino, il caro professore Domenico Di Nucci. Agnone piange nuovamente la morte di un grande uomo a causa del Covid, nemico meschino e subdolo. La scomparsa di Domenico lascia una ferita profonda nei nostri cuori, ma la testimonianza del suo amore per la cultura e la sua generosità verso il prossimo rimarranno per sempre un esempio di inestimabile valore per la nostra comunità”, il ricordo di Daniele Saia, sindaco di Agnone.

“Il dannato Covid ha colpito ancora e si è portato via il caro Domenico Di Nucci – sottolinea Candido Paglione, sindaco di Capracotta, paese di origine del professore -. Da anni alla guida dell’Associazione culturale ‘Amici di Capracotta’, Domenico era una persona dotata di grande interesse per la storia del nostro paese, un uomo che ha dato davvero tanto alla cultura della nostra comunità. Piangiamo oggi un amico e un instancabile animatore culturale, che ha promosso una serie di iniziative culturali preziosissime per tenere viva la nostra memoria, da ultimo la pubblicazione di alcune opere letterarie. E altre ne aveva in corso, delle quali mi aveva più volte parlato. Siamo affranti, tutta Capracotta lo è, la perdita che subiamo è grande – conclude Paglione -. In questo momento di grande tristezza per tutti, giungano alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e la garanzia che la sua opera non andrà persa”.

Con la morte del professor Di Nucci sale a quattro il bilancio delle vittime registrate in alto Molise nelle ultime settimane.