Crisi della Sevel, Uilm chiede investimenti regionali e nazionali per sostenere l’azienda

A seguito della convocazione della Regione Abruzzo sulla situazione Sevel di Atessa, questa mattina si è tenuto l’incontro fra i rappresentanti dei lavoratori, le Istituzioni regionali e la partecipazione in videoconferenza del sindaco di Atessa, Giulio Borrelli.

«Le parti sociali – spiega una nota della Rsu della Uilm – hanno espresso preoccupazione su quanto sta accadendo con la crisi dei semiconduttori e con l’imminente avvio della produzione del Ducato nello stabilimento di Glewice in Polonia. Come UILM abbiamo esternato alle istituzioni le preoccupazioni sul futuro occupazionale e produttivo di Sevel e dell’indotto. Abbiamo chiesto alla Regione di sostenere Sevel utilizzando le risorse economiche regionali e nazionali per favorire investimenti in Sevel rafforzando la leadership in Europa per la produzione del Ducato. Inoltre, nell’apprezzare le iniziative dei sindaci a sostegno della Sevel, abbiamo chiesto al Comune di Atessa di fare la sua parte abbassando le tasse alle aziende dell’area industriale della Val Di Sangro. Infine, l’assessore regionale Quaresimale ha chiuso la riunione annunciando l’apertura di un tavolo permanente in cui di volta in volta saremo chiamati a partecipare».