Crisi idrica alle porte, l’appello del Comune di Agnone ai cittadini: “Non sprechiamola”

E sempre in materia di risorse idriche, in vista dell’estate e dell’aumento esponenziale di presenze in città, il Comune di Agnone lancia un appello a non sprecare acqua.

«Come sapete, – spiegano dall’amministrazione comunale rivolgendosi direttamente ai cittadini di Agnone – l’inverno scorso non è stato molto generoso con neve e piogge e questo ha messo un po’ sotto pressione le nostre riserve d’acqua. Molise Acque sta monitorando attentamente la situazione e si impegna a garantire la continuità del servizio idrico, ma ha bisogno del nostro aiuto. Come possiamo fare la nostra parte? Occhio alle perdite: avete mai controllato se per caso c’è qualche goccia che esce da un rubinetto che non chiude bene o da uno sciacquone? Docce più veloci: chiudiamo il rubinetto mentre ci insaponiamo e cerchiamo di stare sotto la doccia un po’ meno. Piante assetate solo al mattino o la sera: innaffiare le nostre amiche verdi è importante, ma evitiamo di farlo nelle ore più calde della giornata. Elettrodomestici a risparmio idrico: quando compriamo una nuova lavatrice o una nuova lavastoviglie, diamo un’occhiata all’etichetta energetica e scegliamo quelle che consumano meno acqua. L’acqua piovana è preziosa: se abbiamo un balcone o un giardino, raccogliamo l’acqua piovana e usiamola per innaffiare le piante».

Tutti buoni consigli, semplici buone pratiche che ciascuno, in casa propria, può mettere in pratica per non disperdere preziosa acqua potabile. Altro discorso, invece, la dispersione massiva che si verifica a causa della rete idrica colabrodo, anche se si sta provvedendo progressivamente a tappare le falle e sostituire le tubature.