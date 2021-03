Cumulo di reati: abruzzese finisce dietro le sbarre

Era da parecchio tempo che un 37enne di Ortona, ma residente a Francavilla al mare, imperversava tra le province di Chieti, Pescara e Teramo, collezionando reati in quasi tutti i campi sanciti dal codice penale.

L’ultima volta era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nel 2020, perché in piena pandemia, era stato trovato con 110 grammi di marijuana addosso.

Ora la giustizia gli ha presentato il conto ed il tribunale di Chieti ha emesso “una parcella” di cinque anni e un mese, più 13mila euro di multa; per questo i carabinieri della stazione di Francavilla al mare lo hanno prelevato ieri dalla sua abitazione e l’hanno portato alla casa circondariale di Vasto.

Correlati