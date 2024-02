Forniva l’auto a ladri di appartamento, foglio di via per una donna di 54anni del Chietino

Un uomo di Atessa e una donna di Lanciano, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono i destinatari di due misure di prevenzione emesse dalla Questura di Chieti su richiesta del Comando Compagnia Carabinieri di Atessa.

A una donna di 54 anni, residente a Lanciano, è stato notificato un foglio di via obbligatorio e non potrà tornare nel comune di Archi per quattro anni. La donna, controllata in tarda serata in zona San Pasquale di Atessa era stata attenzionata poiché sospettata di fornire il proprio veicolo a persone dedite a furti o comunque di accompagnarli sul luogo, in quell’occasione gli era stata ritirata la patente di guida poiché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sequestrata l’autovettura. A dicembre scorso era stata nuovamente sorpresa in zona, in località Piane d’Archi alla guida della stessa autovettura ancora sotto sequestro e di cui per legge ne era il custode.

Ad un 34enne di Atessa, sempre su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Atessa, retto dal capitano Alfonso Venturi, è stata notificata la misura di prevenzione dell’Avviso orale emessa dal Questore di Chieti, provvedimento con il quale la persona è stata formalmente invitata a tenere una condotta conforme alla legge. La misura emessa, che ha una funzione preventiva, si è resa necessaria a seguito di alcune violazioni amministrative e penali commesse negli ultimi mesi dall’uomo che lo hanno fatto ritenere persona socialmente pericolosa.