Dalla musica classica al jazz, al via “Sentieri Sonori dell’Alto Vastese”

Prende il via Sentieri Sonori dell’Alto Vastese, Festival musicale diretto dal chitarrista Davide Di Ienno e ideato in coordinamento con le amministrazioni locali. La Rassegna nasce dalla volontà di far conoscere il territorio dell’Alto Vastese attraverso un Festival itinerante che possa offrire al pubblico concerti, dalla musica classica al jazz, in grado di valorizzare ulteriormente le realtà che abitano questo territorio ricco di storia, cultura e bellezza. I due appuntamenti di questa prima edizione saranno i seguenti:

– Il 7 Agosto a Schiavi d’Abruzzo presso il piazzale antistante la Chiesa di San Maurizio ore 21.30 si esibirà il Maurizio Di Fulvio Trio composto da Alessia Martegiani alla voce, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso. Il concerto “Da Napoli a Rio de Janeiro” condurrà il pubblico in un viaggio dalla canzone napoletana allo choro brasileiro tutto in chiave latin-jazz.

– L’11 Agosto il concerto a Castiglione Messer Marino, presso il Sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo ore 19.30, vedrà protagonisti Davide Di Ienno alla chitarra assieme ad un quartetto d’archi composto da Alessandro Pensa e Antonio Pirozzolo al violino, Bruno Pucci alla viola e Antonio Iannetta al violoncello. Un programma di ampio respiro dal barocco alla musica contemporanea.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo il concerto del 7 Agosto a Schiavi d’Abruzzo si terrà presso la struttura comunale in via Circonvallazione.