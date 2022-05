Deposito di attrezzi agricoli con bombolone Gpl in fiamme, Vigili del fuoco mettono l’area in sicurezza

Pochi minuti prima delle tredici di oggi, a Isernia, una colonna di fumo nero ha destato forte preoccupazione in una borgata limitrofa alla città. Centralino dei Vigili del Fuoco in tilt per le numerose chiamate giunte da tutta la città, l’operatore della sala 115 ha immediatamente inviato sul posto due squadre che hanno prontamente domato l’incendio del deposito di attrezzi agricoli e delle due auto parcheggiate, oltre al materiale vario presente.

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza di un deposito di GPL, interrato, presente nell’area, poiché durante l’incendio le valvole di intercettazione del deposito sono state fortemente compromesse. Le operazioni proseguiranno ad oltranza fino all’esaurimento del gas presente nel Deposito. Fortunatamente non si sono registrati feriti.