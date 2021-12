Dietrofront dell’Asrem, salva la guardia medica di Capracotta

«La nostra guardia medica è salva: dalla Asrem arriva il dietrofront e noi non possiamo che esserne felici». La notizia dell’ultima ora è data dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

«Il servizio, indispensabile ancora di più in un’area montana, sarà assicurato e per questo voglio tranquillizzare tutta la cittadinanza. – continua il primo cittadino – Devo, tuttavia, riflettere su una circostanza: ormai bisogna lottare e alzare la voce per difendere anche i diritti e i servizi più elementari, quei diritti e quei servizi che dovrebbero invece essere scontati. Non è una prassi che ci piace. Cosa sarebbe successo se ci fosse stata, al mio posto, una persona più accondiscendente? Non voglio nemmeno pensarlo. Voglio solo rassicurare tutti: noi, sui diritti e sui servizi essenziali, non molleremo mai di un centimetro!».