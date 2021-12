BREAKING NEWS – Furti in abitazione ad Agnone, caccia all’uomo dei Carabinieri

La parentesi di tranquillità è durata poco, appena qualche settimana. Negli ultimi minuti vengono segnalati infatti due furti in abitazione ad Agnone, nella zona compresa tra il locale comando della Polizia stradale e il supermercato “MD”. I ladri sono tornati in azione, dunque, nel quartiere Civitelle. In un’occasione i delinquenti avrebbero messo a segno il colpo, entrando in un appartamento dopo aver fatto effrazione, in un altro caso si tratterebbe solo di un tentativo di furto sventato. Le notizie sono ancora frammentarie e i dettagli in via di definizione. Ciò che è certo, invece, è che il dispositivo di sicurezza messo a punto dal comando compagnia Carabinieri di Agnone è scattato in pochi minuti. Auto del Nucleo operativo radiomobile sono fuori a caccia dei ladri. Attenzionate le maggiori vie di comunicazione viaria con posti di blocco in uscita dalla cittadina. Allertate anche le pattuglie della territoriale dei comandi stazione limitrofi, anche fuori regione.

Chiunque avvisti auto sospette e sconosciute è pregato di contattare il numero di emergenza 112. La collaborazione dei cittadini è fondamentale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO