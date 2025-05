Discarica abusiva di materiali e rocce da scavo, denunciati sei imprenditori edili del Chietino

Una recente attività di indagine dei militari del Nucleo cc Forestale di Torricella Peligna ed Atessa ha portato ad individuare i responsabili di una discarica realizzata in località ex pirolisi, in agro del Comune di Palena.

I militari forestali intervenuti, dopo aver riscontrato la presenza di numerosi cumuli di terre e rocce da scavo, frammiste ad inerti ed altro materiale vegetale, mediante l’utilizzo di applicativi tecnologici hanno accertato che i rifiuti erano stati abbandonati sul sito nel corso degli anni e sono riusciti ad identificarne i responsabili.

Si tratta di sei piccoli imprenditori che, a far data dal 2019, hanno accumulato e compattato rifiuti speciali su un’area di circa 5600 metri quadrati, alterando sensibilmente l’orografia del territorio.

Atteso l’accumulo non occasionale di rifiuti in un’area determinata, l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali e la definitività del loro abbandono che ha portato al degrado dello stato dei luoghi, gli indagati dovranno rispondere per il reato di discarica abusiva per cui è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.