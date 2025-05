Fumata nera: senza esito anche il terzo scrutinio per eleggere il successore di Papa Francesco

Alle 11.50 il comignolo della Cappella Sistina ha emesso fumo nero. Senza esito, dunque, anche il terzo scrutinio dei 133 cardinali elettori, da ieri pomeriggio riuniti in conclave per l’elezione del 267° successore di Pietro. Dopo il pranzo a Casa Santa Marta, le votazioni dei cardinali proseguiranno nel pomeriggio, quando sono in programma il quarto e il quinto scrutinio. Negli ultimi due conclavi, Joseph Ratzinger era stato eletto al quarto scrutinio, mentre Jorge Mario Bergoglio al quinto.

