Rapina in concorso, due extracomunitari arrestati nel centro storico di Campobasso

Nella notte del 7 maggio, in Campobasso, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza di reato due cittadini extracomunitari resisi responsabili del reato di rapina in concorso in danno di altro connazionale.

I due soggetti, di origine egiziana e tunisina, a seguito della richiesta pervenuta sull’utenza di emergenza “112” da parte della vittima, sono stati bloccati nell’area del centro storico di Campobasso ove poco prima si erano consumati i fatti delittuosi. In particolare, la vittima aveva subito la sottrazione di un portafoglio contenente denaro contante per la somma di euro 120 mentre veniva trattenuto da uno degli autori. Alla reazione della vittima, uno dei due autori estraeva anche un coltello i cui fendenti, fortunatamente, non provocavano ferite ma solo il taglio degli indumenti indossati.

I due malviventi, alla vista dei Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, si davano a repentina fuga, disfacendosi del coltello, ma venivano prontamente bloccati; l’arma veniva recuperata e sottoposta a sequestro. La successiva ricostruzione degli eventi permetteva di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza e di rinvenire, presso i domicili degli autori anche sostanze stupefacenti, anch’esse sottoposte a sequestro.

Il rafforzamento delle attività di controllo dei Carabinieri costituiscono la risposta alle numerose richieste dei cittadini rispetto ai fenomeni criminosi di maggiore allarme sociale e attestano l’attenzione delle Forze di Polizia per assicurare l’ordinata fruizione dei luoghi e degli spazi di aggregazione più frequentati del centro cittadino. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati alla locale casa circondariale a disposizione della competente A.G. in attesa dell’udienza di convalida.