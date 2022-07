Discarica abusiva in fiamme a Castelguidone, la commissario Maturo: «A giorni la bonifica del sito»

«Dobbiamo attendere le analisi e la caratterizzazione dei rifiuti, poi provvederemo alla bonifica finale del sito». La commissario prefettizio di Castelguidone, Maria Giovanna Maturo, interviene sulla delicata questione ambientale che interessa la discarica abusiva lungo la provinciale per Schiavi di Abruzzo.

Nelle scorse settimane un incendio, sulle cui cause sono in corso le indagini del Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo, ha incenerito decine di pneumatici e altri rifiuti speciali e ingombranti. Proprio l’evento incendiario, di chiara origine dolosa, ha rilanciato la tematica ambientale legata alla presenza su quel sito di quintali di rifiuti, anche speciali e potenzialmente pericolosi, ammassati in maniera del tutto abusiva. Le amministrazioni precedenti non hanno saputo o voluto risolvere il problema, bonificando l’area. Ora ci penserà la commissario prefettizio, almeno stando a quanto promesso dalla diretta interessata.