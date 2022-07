Emergenza Covid, Petrecca a Roma riceve la Croce d’oro dell’Arma per la Protezione civile

Il consigliere comunale e capo della Protezione civile, Mario Petrecca, ha preso parte, nei giorni scorsi, alla cerimonia di consegna della “Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri” alla Associazione Nazionale Carabinieri, «quale ricompensa, in forma solenne, per le attività svolte durante la criticità del Covid 19».

L’esponente della maggioranza si è recato a Roma, presso la scuola allievi Carabinieri in via Carlo Alberto dalla Chiesa, per prendere parte alla cerimonia presenziata dal comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Teo Luzi. «Onorato di aver rappresentato, come delegato del Molise, tutti i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri nucleo di Protezione civile che hanno prestato servizio sul territorio regionale». Lo stesso Petrecca ha coordinato, proprio ad Agnone, le operazioni di supporto e assistenza alla popolazione dell’Alto Molise nell’ambito delle operazioni di vaccinazione contro il Covid, rese particolarmente complesse dati i numeri importanti.

«Con estremo orgoglio aggiungiamo un tassello importante alla nostra bandiera. Medaglia d’oro al valor civile. Onorificenza che ci sprona e ci spinge a fare ancora meglio il servizio svolto a tutta la società nel momento del bisogno e non. – commenta uno dei volontari del nucleo di Protezione civile di Agnone – Grazie a chi ci ha rappresentato in nome è per conto del Molise e più di tutto in nome di tutti i volontari appartenenti all’associazione nazionale Carabinieri di Agnone dell’intero Molise. Grazie al cavaliere ufficiale Mario Petrecca».

Francesco Bottone