Disperso sul Matese: in azione i cani molecolari del Soccorso alpino

Continuano senza sosta le ricerche dell’uomo disperso a Campitello Matese. Questa notte il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha fatto intervenire altre due unità cinofile da ricerca molecolare del Soccorso Alpino provenienti da Abruzzo e Lazio in supporto all’unità cinofila da ricerca molecolare del CNSAS Molise che aveva operato nel pomeriggio alla ricerca di tracce della persona scomparsa a partire dall’auto lasciata incustodita nei pressi della baita della Gallinola.

Le ricerche sono tutt’ora in corso anche con squadre di terra per la bonifica del territorio montano circostante.

Le attività sono rese complesse dall’ambiente particolarmente ostile, per la vegetazione e la morfologia del territorio.

Partecipano alle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Campania.