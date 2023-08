Distacco del pilastro che sorregge il ponte, divieto di transito sulla provinciale Carpineto Sinello-Castiglione

Gli addetti alla viabilità della Provincia di Chieti hanno istituito il divieto di transito sulla provinciale 162 Carpineto Sinello-Castiglione Messer Marino per il distacco di un pilastro che sostiene il ponte denominato “Rio Torto“. Si tratta del ponte che si attraversa scendendo dall’abitato di Fraine. Al momento la circolazione veicolare è interdetta per motivi di sicurezza. Si attende sul posto l’arrivo dei tecnici della Provincia di Chieti per il sopralluogo.

