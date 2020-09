«Diventa apicoltore», posti limitati per il corso in Alto Molise

L’apiario di comunità di Castel del Giudice, in collaborazione con il Gruppo apistico paritetico Volape, e con il patrocinio del Comune di Castel del Giudice e di Legambiente Molise, organizza un “Corso per diventare apicoltore“. La presentazione del progetto si terrà il prossimo 10 ottobre alle ore 10.

«Impara a fare l’apicoltore, diventa uno di noi» si legge nella locandina che pubblicizza l’evento. Una iniziativa che risponde alle numerose richieste giunte in tal senso dai residenti nei centri dell’Alto Molise e del confinante che vogliono approcciarsi al mondo dell’apicoltura in ragione dell’ottimo risultato avuto dal progetto apiario di comunità.

L’apicoltura può essere una concreta opportunità di lavoro e di reddito nelle zone interne e notoriamente depresse del Molise, ma per essere colta in pieno deve essere affrontata con passione e competenza. E la competenza si acquisisce, oltre che con lo studio, imparando da chi è già apicoltore, magari con un affiancamento in apiario.

Per informazioni è possibile contattare i referenti del progetto Angela Mosesso 3472308907, Lidia Gentile 3479741209 e Sonia Petrarca 3791835729.