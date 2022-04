Donare sangue, campione d’equitazione testimonial della Fidas Agnone

Un testimonial d’eccezione per promuove e aderire alla nuova campagna della Fidas-Agnone, l’associazione donatori sangue da anni impegnata su tutto il territorio altomolisano e del vicino Abruzzo. Si tratta del pluricampione di ‘Raining Horse’, disciplina di equitazione americana, Enrico Sciulli, che senza pensarci due volte, ha sposato l’invito del sodalizio, presieduto dall’ingegner Riccardo Di Pasquo, ovvero quello di compiere un gesto che salva vite umane. Con all’attivo una lunga esperienza e vittorie nei campionati giovanili (4 ori, 4 argenti e 3 bronzi), Sciulli, originario di Pescopennataro, dal 2013 al 2019 ha vestito la maglia della nazionale agli Europei di Reining Fei e nel 2017 si è laureato campione del mondo Nrha ‘non pro’.

“Enrico Sciulli è ben felice di rappresentare con la sua immagine la nostra associazione – sottolinea Di Pasquo – Dal giorno in cui ha deciso di iscriversi e, quindi diventare un donatore di sangue della Fidas, si è reso sempre collaborativo a tutte le iniziative messe in campo. Naturalmente l’augurio è che il suo esempio possa essere imitato da altri giovani del territorio. Va ricordato che la Fidas con le sue tante attività – ha aggiunto il presidente dell’associazione agnonese – oltre ad assicurare la raccolta di sangue, nel corso degli anni ha finanziato innumerevoli iniziative sociali sull’intero territorio. Una azione che insieme a tutti i soci intendiamo proseguire, ma per farlo abbiamo bisogno di più donatori possibili”.