Dopo 37 anni di servizio il dottor Renato Meo va in pensione, gli auguri della famiglia

Si volta pagina al laboratorio Analisi del San Francesco Caracciolo di Agnone, dove ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro del dottor Renato Meo, che dal 1987 ha profuso quasi 37 anni di servizio senza soluzione di continuità, abbinando negli ultimi anni anche quello all’ospedale Veneziale di Isernia, come primario, prima facente funzione, quindi con piena titolarità. Laureato alla Sapienza di Roma, ha mosso i primi passi con le guardie mediche nel paese di origine, a Pietrabbondante, mentre si specializzava in Patologia clinica, sempre a Roma. E’ stato anche medico di base sempre a Pietrabbondante, quindi la svolta professionale nella carriera ospedaliera. Al dottor Meo gli auguri per questo meritato pensionamento, affinché ora trascorra la sua vita in modo meno frenetico e con serenità. Messaggio che nel giorno del suo compleanno, ieri, è venuto dalla moglie Paola, dalle figlie Teresa ed Edvige e dal resto della famiglia.

