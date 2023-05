Dosi di cocaina in un calzino, manette ai polsi per un 33enne del Chietino

Nella mattinata, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Ortona unitamente al Nucleo Cinofili di Chieti, hanno arrestato un uomo di 33 anni, già gravato da precedenti di polizia, privo di occupazione e residente nel Comune di Casalbordino, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, firmata con decreto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro ventidue dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 26 grammi e un bilancino di precisione che erano occultati in un calzino nero rinvenuto nella sala da pranzo.

L’attività investigativa era iniziata a metà dicembre dello scorso anno e dopo una serie osservazioni e pedinamenti dell’uomo, nonché individuando gli assuntori che si recavano da lui per l’acquisto, si è conclusa ieri mattina con il sequestro di tutte le sostanze stupefacenti che erano già pronte per essere immesse nelle varie piazze locali del territorio. L’uomo veniva quindi dichiarato in stato di arresto e sottoposto ai domiciliari su disposizione del

magistrato di turno, in attesa della convalida.