Dosi di hashish pronte allo spaccio, i Carabinieri denunciano un 19enne

Pescasseroli (AQ). Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione hanno perquisito l’abitazione di un 19enne del posto, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

I militari dell’Arma, in concomitanza della riapertura delle scuole, hanno intensificato i controlli sui luoghi di aggregazione giovanile, riuscendo, così, a concentrare le attenzioni verso il 19enne sospettato di movimentare piccoli quantitativi di droga tra i giovani. Da qui, il via alla perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato, svolta con l’intervento dei cinofili dei carabinieri di Chieti, che ha permesso di rinvenire e sequestrare pochi grammi di hashish, già suddivisi, insieme a materiale e strumenti utilizzati per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente manipolato.

Il 19enne, in base agli elementi raccolti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona, che lo ha iscritto sul registro degli indagati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I riscontri, ottenuti in questa fase delle indagini, dovranno trovare conferme nelle previste sedi giudiziarie, pertanto l’indagato è da ritenersi innocente fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva.